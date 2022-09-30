بوتين يوقع مرسوما بمنح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، وفق بيان نشرته الحكومة.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع مرسوما يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام.

ونص المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية، أن الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام يمكنهم طلب الحصول على الجنسية ، دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لـ5 أعوام.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا الإجراء موجه خصوصا "إلى المهاجرين المنحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، والذين يمارسون في المدن الكبيرة على غرار موسكو مهنا شاقة جدا".

لكن قرغيزستان وأوزبكستان وجهتا في وقت سابق مواطنيهما إلى عدم المشاركة في أي نزاع.