بوتين يوقع وثيقة ضم مقاطعات أوكرانية إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة ضم مقاطعات أوكرانية إلى بلاده، في تحد جديد للقانون الدولي.

جاء ذلك أثناء افتتاحه مراسم جلسة الكرملين، حيث قال بوتين: "المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا اختاروا الانضمام إلى روسيا وهذا حقهم ".

وأضاف: " موسكو جاهزة للعودة للمفاوضات مع كييف لكنها لن تلغي نتائج الاستفتاءات في المقاطعات".

وتابع أن الغرب يريد أن يرى روسيا مستعمرة له وينهب مواردها الطبيعية ويستغل الروس على أنهم "حشد من العبيد عديمي الروح".

واتهم بوتين الغرب بتخريب خطوط إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقال حول تسربات غاز نورد ستريم، إن الولايات المتحدة بدأت تدمير البنية التحتية للطاقة الأوروبية.

ومن المفترض أن ينظم حفلاً في قاعة سانت جورج الفخمة ذات اللونين الأبيض والذهبي بالكرملين، وسيتم توقيع مشترك بين الرئيس الروسي ورؤساء المناطق الأربع في أوكرانيا على معاهدات للانضمام إلى موسكو".

ويأتي الحفل بعد ثلاثة أيام من انتهاء الاستفتاءات التي نظمها الكرملين ورفضتها كييف والغرب باعتبارها عملية انتزاع فجة للأرض تحت تهديد السلاح.

حظيت منطقتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان في شرقي أوكرانيا بدعم موسكو منذ إعلان الاستقلال في عام 2014، بعد أسابيع من ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

واحتلت روسيا منطقة خيرسون الجنوبية وجزءا من زاباروجيا المجاورة بعد وقت قصير من إرسال بوتين قوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.