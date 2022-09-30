شركة غازبروم الروسية تستأنف إمدادات الغاز إلى الصين

استأنفت شركة "غازبروم" الروسية اليوم الخميس، شحنات الغاز عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" إلى الصين، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية.

ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين شركة "غازبروم" وشركة "CNPC" الصينية، يتم إجراء الصيانة الوقائية لمعدات وأنظمة قوة سيبيريا في ربيع وخريف كل عام.

وتجاوزت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الصين الكميات التعاقدية اليومية، حيث ارتفعت بنسبة 60 بالمئة في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب 2022، بحسب الإعلام الروسي.

وقوة سيبيريا هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت أولى عملياته في 2 ديسمبر 2019.

وأعلنت موسكو سابقا، أن خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الذي تتباحث مع بكين بشأنه منذ سنوات عدّة لبنائه، يهدف إلى تزويد الصين بالغاز الروسي الذي سيحل محل خط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكن تم التخلي عنه بعد غزو أوكرانيا.

وجاء تزايد شحنات الغاز الروسي إلى الصين في أعقاب خفض تدريجي ثم قطع كامل لصادرات موسكو من الغاز إلى أوروبا، ردا على العقوبات الغربية عليها بسبب حربها ضد أوكرانيا.