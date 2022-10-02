البابا فرانسيس يطالب بوتين بإنهاء دوامة العنف والموت بأوكرانيا

طالب البابا فرانسيس، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء ما سماها بدوامة العنف والموت في أوكرانيا، مطالباً في الوقت ذاته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يكون منفتحا على مقترحات السلام الجادة.

وبحسب موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي، قال البابا في خطاب عام بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان: "أوجه ندائي أولا إلى رئيس الاتحاد الروسي، سائلا إياه أن يوقف دوامة العنف والموت".

وأضاف: "أستنكر بشدة الوضع الخطير الذي نشأ في الأيام الأخيرة، والذي ترافق مع المزيد من الأفعال المخالفة لمبادئ القانون الدولي. ما يزيد من خطر حدوث تصعيد نووي".

وحث المجتمع الدولي على بذل "كل ما في وسعهم" لوضع حد للحرب القائمة وتعزيز ودعم مبادرات الحوار.