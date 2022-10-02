البوسنة.. بدأ عملية التصويت في الانتخابات العامة

توافد البوسنيون إلى أماكن الاقتراع للمشاركة في عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ونواب البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة إضافة للهيئات التشريعية في 10 كانتونات بالبلاد.

وبدأت عملية التصويت في الساعة 07:00 وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19:00 مساء حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين 3 ملايين و368 ألفا و666.

وبحسب اللجنة المركزية للانتخابات، يبلغ عدد صناديق الاقتراع 5 آلاف و903، ويشرف على عملية التصويت 60 ألف مراقب.

وأعضاء المجلس الرئاسي من البوشناق والكروات سيتم انتخابهم من داخل اتحاد البوسنة والهرسك، أما العضو الصربي سيتم اختياره من داخل جمهورية صرب البوسنة.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية منتصف ليل الأحد-الإثنين.