الرئيس الأوكراني يعلن تطهير مدينة ليمان بالكامل من القوات الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، تطهير قوات بلاده مدينة ليمان الاستراتيجية في منطقة دونيتسك (شرق) من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تم تطهير ليمان بالكامل اعتبارا من الساعة 12.30 (3+ غرينتش)".

ومساء السبت، أعلن زيلينسكي رفع العلم الأوكراني في سماء مدينة ليمان، لكن قال إن الاشتباكات متواصلة في المدينة بين القوات الأوكرانية والروسية.

يشار إلى أن القوات الروسية أعلنت سيطرتها على ليمان في مايو/ أيار الماضي.

كما أن دونيتسك تعد أحد المناطق الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضمها إلى روسيا بعد "استفتاءات" أقيمت شرقي أوكرانيا، ولاقت إدانة ورفضا غربيا واسعا.