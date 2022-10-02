صدور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية البغارية التي تجري وسط مخاوف اقتصادية

تصدر حزب رئيس الوزراء البلغاري السابق بويكو بوريسوف النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وفق ما أظهرته آخر الاستطلاعات، مساء الأحد.

ووفقا للنتائج الأولية المستندة إلى استطلاع أعلنت عنه مؤسسة "ألفا" للأبحاث، فقد حظي حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" (يمين وسط)، الذي ينتمي إليه بوريسوف، بغالبية مقاعد البرلمان بعد فوزه بنسبة 25.5 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحل في المرتبة الثانية، بحسب الاستطلاعات، حزب "نواصل التغيير"، بحصوله على 19.9 بالمئة من أصوات الناخبين.

من جانب آخر، وبدعم واسع من الجالية التركية والمسلمة في بلغاريا، أصبح حزب "حركة الحقوق والحريات" ثالث أكبر حزب في البرلمان البلغاري.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة التي جرت اليوم الأحد، نحو 35 بالمئة.