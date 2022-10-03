السلطات الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على 4 قرى من القوات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، استعادة السيطرة على 4 قرى من القوات الروسية شرقي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن السلطات في العاصمة كييف، أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على قريتين في خيرسون، واثنتين في دونيتسك وخاركيف.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أمس السيطرة على مدينة "ليمان" ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.

يشار إلى أن القوات الروسية أعلنت سيطرتها على ليمان في مايو/ أيار الماضي.

كما أن دونيتسك تعد أحد المناطق الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضمها إلى روسيا بعد "استفتاءات" أقيمت شرقي أوكرانيا، ولاقت إدانة ورفضا غربيا واسعا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.