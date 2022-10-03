ظهور النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات في جمهورية البوسنة والهرسك

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات في جمهورية البوسنة والهرسك فوز كل من دينيس بيسيروفيتش من البوشناق وزيليكو كومشيتش من الكروات وزيليكا سفيجانوفيتش من الصرب بمناصب المجلس الرئاسي الثلاثي.

وأدلى البوسنيون أمس الأحد بأصواتهم لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ونواب البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية إضافة للهيئات التشريعية في 10 كانتونات بالبلاد.

وانتخب عضوا المجلس الرئاسي من البوشناق والكروات من داخل اتحاد البوسنة والهرسك، فيما انتخب العضو الصربي من داخل جمهورية صرب البوسنة.

وتتكون جمهورية البوسنة والهرسك، من كيانين سياسيين مستقلين، هما اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب البوسنة.