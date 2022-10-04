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اليمينية المتطرفة لوبان تطالب وزير الداخلية بإغلاق المزيد من المساجد في فرنسا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.10.2022 16:56
السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان AFP السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان (AFP)

طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، معتبرة أن إغلاقه 24 مسجدا خلال العامين الماضيين غير كاف.

وقالت لوبان، في لقاء على قناة BFMTV الفرنسية، إن دارمانان يغلق مسجدا هنا ومسجدا هناك، عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا.

وأكدت ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطابا متطرفا، خارج البلاد.

وخلال العامين الماضيين أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجدا من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى "مكافحة التطرف".

وما زالت تتواصل الإجراءات القانونية لإغلاق العديد من المساجد بطلب من وزير الداخلية.

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