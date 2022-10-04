رئيسة وزراء بريطانيا: أنا صهيونية كبيرة وسندعم إسرائيل دعماً مطلقاً

وصفت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، نفسها بأنها "صهيونية كبيرة"، قائلة: إن "المملكة المتحدة ستدافع عن إسرائيل وتدعمها دعماً مطلقاً وصادقاً".



جاء ذلك خلال حفل أقيم لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين"، الاثنين، وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرئيسة وزراء بريطانيا، أثناء الحفل، وهي تعترف بصهيونيتها.



وتعهدت تراس خلال كلمتها بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية"، مشددة بأنها "لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".



وتولت ليز تراس، 46 عاماً، منصب رئيسة وزراء بريطانيا، بعد أن انتخبها أعضاء حزب المحافظين البريطاني، في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، لقيادة حزبها ولتصبح بذلك رئيسة وزراء البلاد خلفاً لبوريس جونسون.