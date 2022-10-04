روسيا تزيد من إنتاجها السنوي من القمح بفضل ضمها للمناطق الأوكرانية المحتلة

أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها تتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بحوالي خمسة ملايين طن سنويا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله الثلاثاء "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن خمسة ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضا أننا سنحصل على محاصيل أخرى".

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين اليوم الثلاثاء لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا.