الجيش الأوكراني يسقط 6 مسيرات انتحارية إيرانية أطلقتها روسيا ضد مواقعه

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 6 مسيرات انتحارية صناعة إيرانية أطلقتها روسيا ضد مواقع للجيش في الجنوب.

وذكرت وكالة "أوكرين فورم" المحلية، الأربعاء، أن القوات الجوية أسقطت، مساء الثلاثاء، 6 مسيرات إيرانية انتحارية في جنوب أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية، في بيان نشرته على تيليغرام، إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا بمسيرات انتحارية من طراز "شاهد 136".

وأوضح البيان أن وحدة صواريخ الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية "دمرت 6 مسيرات انتحارية" أطلقتها القوات الروسية جنوبي البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ "مئات" الطائرات المسيرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.