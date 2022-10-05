بوتين يوقع القرار الأخير لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

استكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء رسميا توقيع قانون ضم 4 مناطق أوكرانية في روسيا، في خطوة قانونية تعد الأخيرة.

ووقع بوتين على أربعة قوانين دستورية فيدرالية حول قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صدّق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على اتفاقيات ضم المناطق الأوكرانية.

ويترتب على القانون الجديد إجراء بعض التعديلات الضرورية على الدستور الروسي الذي يحدد مناطق البلاد والقضايا المتعلقة بتنظيمها.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس بوتين وثيقة ضم المناطق الأربع، ووصفتها أوكرانيا والغرب بـ"الغير قانونية".

وفقا للقوانين الدستورية الفيدرالية الروسية التي وقع عليها بوتين، فإنه "يتم الاعتراف بسكان المناطق الجديدة من تاريخ إدراج هذه الأراضي في روسيا كمواطنين روس، باستثناء الأشخاص الذين يعلنون في غضون شهر واحد بعد تاريخ 30 سبتمر/ أيلول، عن رغبتهم في الاحتفاظ بجنسية أخرى لديهم أو أطفالهم أو البقاء عديمي الجنسية".

وسيطرت روسيا على المناطق الأربع بعد هجوم عسكري أطلقه جيشها في فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.