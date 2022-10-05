بوتين يوقع مرسوما لنقل ملكية محطة زباروجيا الأوكرانية لروسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زاباروجيا الأوكرانية للطاقة النووية إلى بلاده.

وجاء في المرسوم الذي نشره موقع الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنه سيتم منح الأذونات اللازمة لتشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية.

وأضاف المرسوم أنه سيتم نقل ملكية المحطة إلى روسيا، وتم الإيعاز للحكومة الروسية بهذا الشأن.

ومحطة زاباروجيا (جنوب شرقي أوكرانيا) تعتبر محطة الطاقة النووية الأكبر في أوروبا، وانتقلت إلى السيطرة الروسية في 4 مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو.