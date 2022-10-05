موسكو تطالب بإشراكها في التحقيق بتسربات "نورد ستريم"

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بإشراك بلادها وألمانيا في التحقيقات بشأن تسربات الغاز في أنابيب "نورد ستريم".

وأفاد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، في مؤتمر صحفي بموسكو، أنه يتعين على روسيا وألمانيا المشاركة في التحقيقات بشأن حوادث التسرب التي وقعت في خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، وفق وكالة "تاس" المحلية.

وقال الدبلوماسي الروسي: "نحن نتحدث عن أعمال تخريب، والتحقيق مطلوب".

وأضاف: "يجب أن يكون التحقيق بمشاركة روسيا، لكن من المهم إشراك ألمانيا أيضا، خصوصا وأن الغاز كان يتدفق إليها في المقام الأول".

وأشار فيرشينين أن التحقيق بهذا الخصوص سيحدث بالتأكيد، لا سيما أن المشاركين في اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد بناء على طلب روسيا في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي أيدوه بالإجماع.

وتابع: "ندعم ونوافق على إجراء التحقيق، لكن يجب أن يكون شاملا وغير متحيز وبمشاركة روسيا".

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية، توقف تسرب الغاز في أنابيب نورد ستريم 1 و2.

وفي 26 سبتمبر الماضي، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي تحت بحر البلطيق.

وفي اليوم نفسه، أعلنت شركة نورد ستريم AG المشغلة لخطي الأنابيب 1 و2، انخفاضا كبيرا في ضغط الأنابيب، فضلا عن إعلان السلطات الدنماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.