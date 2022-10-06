إعلام يوناني يعلن وصول حاملة طائرات إلى جزيرة كريت

ذكرت وسائل إعلام يونانية محلية أن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوس" وصلت إلى قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" إلى قاعدة "سودا" العسكرية في جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.

وذكرت قناة "SKAI TV" المحلية، الخميس، أن حاملة الطائرات وصلت قاعدة "سودا العسكرية" وعلى متنها 3500 من أفراد الطاقم و2500 من أفراد سلاح الجو.

ومن المتوقع أن تبقى حاملة الطائرات التي تعد من أكبر القطع الحربية في العالم، في قاعدة "سودا" حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

يذكر أن حاملة الطائرات "جورج بوش" البالغ طولها 332 مترا؛ بدأت الإبحار عام 2009 وكلفت الخزينة الأمريكية حوالي 6.2 مليارات دولار.

وتصل سرعتها إلى أكثر من 30 عقدة وقادرة على الإبحار 20 عاما دون التزود بالوقود لامتلاكها مفاعلين نوويين.