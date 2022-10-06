الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ردا على ضم مناطق أوكرانية لأراضيها.

وذكر مجلس أوروبا في بيان أن الدول الأعضاء بالمجلس صادقوا رسميا على فرض 8 عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأضاف البيان أن حزمة العقوبات الجديدة تهدف لزيادة الضغط على الحكومة الروسية وقطاع الاقتصاد، وإضعاف قدرات موسكو العسكرية.

وتضمنت العقوبات فرض قيود إضافية على نقل النفط الروسي ومشتقاته ووضع سقف لأسعاره ونقله عبر البحر إلى بلدان أخرى.

كما تنص الحزمة على توسيع إطار حظر صادرات الصلب الأوروبي إلى روسيا، ومنع تصدير معجون الخشب والورق والسجائر والبلاستيك ومواد التجميل والأحجار الثمينة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد شديد من الغرب.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.