السلطات البريطانية تعلن زيادة نسب جرائم الإسلاموفوبيا خلال عامين

أعلنت السلطات البريطانية ازدياد نسب جرائم الإسلاموفوبيا (كراهية ومعاداة الإسلام) في إنجلترا وويلز التابعتين للمملكة المتحدة في العامين 2021 و2022.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية البريطانية، فإن المسلمين هم الأكثر عرضة للاستهداف من قبل الجماعات الدينية الأخرى خلال العامين الأخيرين.

وبحسب البيانات، سجلت الشرطة 3 آلاف و459 حادثة كراهية ضد المسلمين بين مارس/ آذار 2021 ونفس الشهر من العام 2022، بنسبة زيادة بلغت 42 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.

كما تم تسجيل 1919 حادثة كراهية بحق اليهود في نفس الفترة، بواقع زيادة بنسبة 23 بالمئة، ليصبح اليهود، ثاني أكبر جماعية دينية عرضة للاستهداف.

ووصل عدد جرائم الكراهية المسجلة في إنجلترا وويلز بين مارس 2021 ومارس 2022، 155 الفا و841 حادثة.

وشكلت جرائم الكراهية بناء على العرق النسبة الأكبر من الإحصائية المذكورة بواقع 109 آلاف و843 حادثة.

وبلغت عدد جرائم الكراهية المسجلة على أساس ديني، 8 آلاف و730 حادثة، محققة زيادة بنسبة 37 عن مارس بين عامي 2020 و2021.