بعثة أوروبية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا نهاية الشهر الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة مدنية مؤقتة من أجل دعم جهود ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

وأوضح بيان مشترك بعد اجتماع رباعي عقد في العاصمة التشيكية براغ أمس الخميس على هامش اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي، أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي في بروكسل البلجيكية.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وقال المجلس الأوروبي في البيان إن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألماتا لعام 1991 الذي تعترف كل منهما فيه بوحدة أراضي وسيادة الأخرى".

وأوضح أن أرمينيا وافقت على تسهيل عمل بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي على الحدود الأذربيجانية، وأن باكو ستتعاون مع هذه البعثة عند الضرورة.

ولفت البيان أن البعثة ستبدأ عملها في أكتوبر/تشرين الأول لمدة شهرين كحد أقصى، وأن هدفها بناء الثقة والمساهمة في دعم لجان ترسيم الحدود عبر التقارير التي ستعدها.