هزات أرضية طفيفة مجهولة قبالة سواحل الدنمارك تثير حيرة السلطات

تتملك الحيرة المسؤولين في الدنمارك بعد تسجيل أربع هزات صغيرة هذا الأسبوع عند جزيرة في شمال شرق البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند إنها رصدت الهزات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفة أنه في كل مرة كان هناك هزتان بفاصل زمني يقارب 30 ثانية.

وسجلت الهزات في المياه الدولية قبالة جزيرة لايسو الدنماركية. تم قياسها بين 0.7 و0.9 على مقياس ريختر، وحدثت في الساعة 10.41 صباحًا و03.26 صباحًا على التوالي، وفقًا لما قالته هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند.

قالت وكالة رصد الزلازل في بيان اليوم الخميس إنها تعتقد أنها "زلازل طبيعية".

وأضافت: "مع ذلك، فالهزات صغيرة جدًا، وبما أن الإشارة ضعيفة جدًا، وبعد إجراء مزيد من التحليل، لا يمكن لهيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند تحديد سبب الإشارات الزلزالية على وجه اليقين."

قالت الوكالة إنه تم رصد الهزات في مناطق لا توجد فيها بنية تحتية دنماركية حيوية، وأن السلطات تتابع عن كثب الوضع في المياه داخل الدنمارك وحولها.

جاءت الزلازل بعد أن دمرت انفجارات الشهر الماضي خطي أنابيب غاز طبيعي شيدتهما روسيا في بحر البلطيق وتم الإبلاغ عن تسريبين قبالة السويد واثنان قبالة الدنمارك. كل التسريبات كانت في المياه الدولية.

قالت حكومتا الدنمارك والسويد في وقت سابق إنهما يشتبهان في أن عدة مئات من الأرطال من المتفجرات متورطة في تنفيذ عمل تخريبي متعمد. أدت التسريبات من خط أنابيب نورد ستريم 1 و2 إلى تصريف كميات هائلة من غاز الميثان في الهواء.