وزيرة الخارجية البلجيكية تقص خصلة من شعرها تضامناً مع النساء في إيران

قامت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب بقص خصلة من شعرها في جلسة لمجلس النواب، تضامنا مع المرأة الإيرانية منددةً بقمع "لا يُطاق" للمظاهرات في إيران.

وقد قامت الوزيرة البلجيكية الناطقة بالفرنسية بهذه المبادرة لتحذو بذلك حذو نائبة معارضة من أصل إيراني تجلس بجانبها خلال جلسة مساءلة للحكومة في المجلس، الخميس.

وقالت لحبيب إنها "مصدومة" لوفاة مهسة أميني الشهر الماضي في طهران.

وأكدت لحبيب أمام النواب البلجيكيين أن "القمع قد يكون أوقع أكثر من 150 قتيلا حتى الآن، دون إحصاء مئات الجرحى والاعتقالات".

وعلى غرار الولايات المتحدة التي أعلنت الخميس عقوبات اقتصادية ضد سبعة مسؤولين إيرانيين كبار لدورهم في هذا القمع، قد يفرض الاتحاد الأوروبي قريبا عقوبات على الإيرانيين الذين يعتبر أنهم يتحملون المسؤولية عن هذا الوضع.

وستكون المسألة مطروحة في اجتماع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين المقرر عقده في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب لحبيب، هناك ثماني دول من الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وجمهورية التشيك ولوكسمبورغ) تُطالب بشكل مشترك بفرض عقوبات على رؤساء الأجهزة الأمنية الذين أمروا بحملة القمع هذه.