خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث 6 مهاجرين قضوا غرقا

انتشلت وحدات خفر السواحل اليونانية، السبت، جثث 6 مهاجرين غير نظاميين لقوا حتفهم جراء غرق سفينة قبالة جزيرة تشوها "كيثيرا"، بفارق ساعات عن غرق زورق آخر يومي الأربعاء والخميس، ما يرفع حصيلة ضحايا الواقعتين إلى 29 قتيلاً على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم انتشال الجثث الستة قرب جزيرة تشوها "كيثيرا" الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة "بيلوبونيز"، حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجراً ليل الأربعاء فجر الخميس، بعد انتشال خمسة جثث أمس الجمعة.

وتواصل الفرق المعنية عمليات البحث عن بقية ركاب السفينة الذين فقدوا بعد غرقها قبالة جزيرة تشوها، وعرقلت سوء الأحوال الجوية، السبت، عمليات البحث.

والخميس، جرى إنقاذ 80 شخصاً، أغلبهم قدموا من العراق وإيران وأفغانستان، واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام رافعة لإنقاذهم بعدما علقوا عند سفح منحدر في جزيرة تشوها "كيثيرا".

والسبت، أفادت قناة "إي آر تي" اليونانية بتوقيف أحدهم للاشتباه بأنه مهرب للمهاجرين.

وفي حادث آخر وقع فجر الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً معظمهم من النساء، حتفهم من جراء غرق زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة ليسبوس في شرق المتوسط، وكان على متن الزورق 40 صومالياً، عشرة منهم فقط كانوا يرتدون سترات نجاة.