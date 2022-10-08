موسكو تعتبر حادثة جسر القرم "إعلان حرب"

أكد نائب رئيس مجلس الدوما أوليغ موروزوف، أن تفجير شاحنة على جسر القرم "إعلان حرب"، في أول رد على الحادثة التي أدت لاشتعال النيران في قطار محمل بالوقود.

وقال موروزوف في تصريح لوكالات إخبارية، إن "حربا إرهابية خفية تشن ضدنا، علاوة على ذلك، فإن الهجوم الإرهابي المعلن منذ فترة طويلة على جسر القرم لم يعد مجرد تحد، إنه إعلان حرب بلا قواعد".

وأوضح البرلماني، أن عدم الرد بالشكل المطلوب والمناسب على هذا العمل، سيجعل مثل هذه الحوادث تتكرر في الكثير من الأحيان.

وتابع: "إذا بقينا صامتين ولم نرد بالشكل الكافي، فستتضاعف هذه الهجمات لاحقا".

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أسباب الحادثة وتداعياتها.

ويُعد جسر كيرتش الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أيار/مايو 2018 ، الممتد على طول 19 كلم، مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم.