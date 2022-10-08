وزير الخارجية الروسي يهدد بأن صبر بلاده في وجه العدوان الاقتصادي له حدود

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، من أن صبر بلاده في وجه أعمال العدوان الاقتصادي له حدود، مؤكدا أن بلاده ستستخدم كل الإمكانيات لحماية مصالحها الوطنية إذا لزم الأمر.

وقال لافروف لصحيفة محلية ونقلت تصريحاته قناة الروسية اليوم: "لدينا كل الإمكانيات لحماية مصالحنا الوطنية. وإذا لزم الأمر، سنستخدمها إلى أقصى حد".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا، أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط النفس إلى حد كبير في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي، صبرنا لن يكون بلا حدود".

وتابع أن "تمزيق الاقتصاد الروسي، كما حلم به (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما، لم يتحقق ولن يتحقق".

ومضى الوزير الروسي قائلا: "كل ما أرادوا إثارته في بلدنا يبدأ في الظهور في عقر دارهم. يشهد عدد من البلدان الأوروبية ارتفاعا حادا في الأسعار، وانخفاضا في المداخيل، ونقصا في موارد الطاقة".

ومؤخرا، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ 8 من العقوبات ضد روسيا، "كرد قوي" على ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعض مناطق أوكرانيا.

في إطار حزمة العقوبات هذه والتي تتطلب موافقة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيتم إدراج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية.

كما تنص العقوبات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المصدر إلى البلدان الأخرى.