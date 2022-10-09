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أنصار بي كي كي الإرهابي يتظاهرون في العاصمة السويدية ضد تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
ستوكهولم
نشر في 09.10.2022 18:22
جانب من تظاهرات الإرهابيين في العاصمة السويدية الأناضول جانب من تظاهرات الإرهابيين في العاصمة السويدية (الأناضول)

تظاهر عدد من أنصار تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي، الأحد، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وتجمع أنصار التنظيم في ميدان "Norra Bantorget"، وطالبوا بإلغاء السويد مباحثاتها مع تركيا حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ورفع المتظاهرون صور لزعيم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، عبد الله أوجلان (المسجون في تركيا)، مطالبين بإطلاق سراحه.

كما رفع أنصار التنظيم لافتات تحمل رموز تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي.

لاحقاً، توجه المتظاهرون إلى مركز المدينة، برفقة الشرطة السويدية.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

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