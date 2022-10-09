مسؤول ألماني يحذر من شن مزيد من الهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية لبلاده

حذر مسؤول عسكري ألماني رفيع، الأحد، من شن مزيد من الهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية للبلاد.

جاء ذلك بعد يوم من تعطل شبكة القطارات شمال غربي ألمانيا بسبب ما اسماه بعمل تخريبي.

وقال اللواء كارستين برور، قائد قيادة العملية الإقليمية في الجيش، إن محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا قد تكون أهدافا محتملة لهجوم أجنبي.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية أنه "من الممكن تتعرض كل محطة نقل، وكل محطة طاقة وكل خط أنابيب لهجوم، ويمكن أن يكونوا هدفا محتملا".

وتابع قائلا: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن تهديدات مختلطة هنا. نحن في حالة بين عدم وجود سلام حقيقي، ولا حرب حقيقية".

وقال المسؤول إن خلفية الوضع الحالي هي حرب روسيا على أوكرانيا والوضع الأمني الجديد في أوروبا.

وأضاف أن الحرب الروسية "أعادت تركيزنا مرة أخرى إلى الدفاع الوطني والجماعي. وبات واضحا للبلاد بأسرها بأن الحرب في أوروبا أمر وارد مجددا، وهذا له عواقب على كل مواطن".

ووفق برور، فإن الهجمات والتدخلات الأجنبية داخل ألمانيا يمكن أن تزيد في الأيام القادمة.

ونصح الناس بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي والاحتفاظ بالمصابيح وأجهزة الراديو والبطاريات الكافية في المنزل.