مقتل 17 شخصاً في زاباروجيا بهجوم صاروخي روسي

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا في هجوم صاروخي روسي على مدينة زاباروجيا، حسبما أفاد مسؤول محلي، الأحد.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن أمين عام مجلس المدينة أناتولي كورتيف قوله إن "المدينة تعرضت للقصف بالصواريخ، مساء السبت، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وتدمير 5 منازل وإلحاق الضرر بنحو 40 منزلا أيضاً".

وتتعرض المدينة التي تقع ضمن المناطق التي ضمتها روسيا مؤخراً، للقصف بشكل مستمر خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.