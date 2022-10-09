وزير الدفاع السلوفاكي: للاحتفال بعيد ميلاد بوتين زودنا أوكرانيا بمدفعي "هاوتزر"

كشف وزير الدفاع السلوفاكي، ياروسلاف ناد، الأحد، عن تزويد أوكرانيا بمدفعي هاوتزر من طراز "سوزانا-2".

وقال الوزير في تغريدة: "للاحتفال بعيد ميلاده السبعين، قدمنا للمعتدي بوتين هدية أخرى".

وأضاف: "وصل إلى أوكرانيا مدفعان آخران من مدافع هاوتزر من طراز سوزانا-2، وسيأتي المزيد في المستقبل".

واحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام بعيد ميلاده السبعين، حيث ولد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1952.

وتزامن هذا الاحتفال أمس السبت، مع اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، بحسب إعلان السلطات الروسية.

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، السبت، أن الرئيس بوتين وقع مرسوما بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.