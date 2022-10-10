أوكرانيا تعلن مقاطعتها بطولة رياضية دولية في مصر

أعلنت أوكرانيا أنها لن تشارك في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر، ديسمبر/كانون الأول 2022، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة إلى روسيا، حسب بيان رسمي.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش في بيان، الأحد، إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر للاستفتاء الروسي الزائف" في 4 مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها إلى أراضيه في 30 سبتمبر/أيلول 2022.

وأوضح بيان الاتحاد الأوكراني، السبت، أن مراقبين ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات دعمتها روسيا في مناطق لوغانسك، دونيتسك، وزاباروغيا، وخيرسون، بينما أدانها المجتمع الدولي.

من جانبها، قالت نائبة رئيس أوكرانيا للإسكواش، ألينا وهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء الزائف، وأكدوا -من وجهة نظرهم- أن الاستفتاء كان عادلاً، لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".

وقالت هونسيان في تصريحات، الأربعاء الماضي، إنه وفقا للوضع الحالي في أوكرانيا "يجب الإبلاغ بأن فريقنا لن يشارك في بطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر".

وأكدت هونسيان أن الفريق النسائي الأوكراني للإسكواش يستعد حاليا لبطولة أوروبا المقررة العام المقبل بعد إلغاء المشاركة في بطولة العالم في مصر.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية حول ما ورد في بيان الاتحاد الأوكراني للإسكواش أو تصريحات وهونسيان.