الناتو يدين الهجمات الروسية على أوكرانيا

أدان حلف شمال الأطلسي الناتو، الإثنين، الهجمات الصاروخية الروسية "المروعة والعشوائية" على المدن الأوكرانية.

وأفاد أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي.

وعبر ستولتنبرغ عن إدانته للهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية، مؤكدا أن الناتو سيواصل دعم "الشعب الأوكراني الشجاع".

واستهدفت روسيا صباح اليوم عددا من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف بصواريخ طويلة المدى، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ الهجوم على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق، الأحد، إنه "ما من أدنى شك أن الهجوم الإرهابي الأوكراني استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".