بريطانيا تفرض عقوبات على شرطة الآداب الإيرانية ومسؤولين أمنيين

أعلنت المملكة المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على جهاز شرطة الآداب الإيراني، إلى جانب مسؤولين أمنيين كبار ردا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل المواطنة مهسا أميني داخل مركز شرطة في إيران.

وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن "وفاة مهسا أميني، بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب، أثارت مظاهرات في أنحاء إيران، وصدمت العالم".

وأضافت أنه ردا على ذلك "أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على جهاز شرطة الآداب بكامله، إلى جانب كل من رئيسه محمد رستمي جشمه كجي ورئيس شعبة طهران الحاج أحمد ميرزائي".

كذلك فرضت، بحسب البيان، عقوبات على خمسة مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إيران لارتكابهم "انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان".

ومن بين المسؤولين المعنيين بالعقوبات غلام رضا سليماني، رئيس قوات البسيج في جهاز الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن الأمن الداخلي في إيران، وحسن كرمي، قائد وحدة القوات الخاصة ناجا في جهاز الشرطة الإيرانية، وحسين اشتري، القائد العام لجهاز الشرطة الإيرانية، وفق البيان.