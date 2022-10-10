بوتين يقر باستهداف بلاده البنية التحتية للطاقة والجيش في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوات بلاده استهدفت البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

واتهم بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، الإثنين، أوكرانيا بارتكاب أعمال إرهابية في بلاده.

وتعليقا على تفجير جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، قال بوتين: "من الواضح أن الهجوم تم تنظيمه من قبل المخابرات الأوكرانية، النظام في كييف يستخدم منذ مدة طويلة الأساليب الإرهابية".

وأشار إلى أن أوكرانيا نفذت 3 هجمات على محطة كورسك للطاقة النووية، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمحطة تم إصلاحها دون أي مشاكل خطيرة.

وذكر بوتين أن أوكرانيا تحاول أيضا تخريب خط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي".

وحذر الرئيس الروسي، من أن بلاده ستواصل هجماتها المماثلة ضد أوكرانيا إذا استمرت الأعمال الإرهابية ضد أراضيها، مشددا أن الرد سيكون متناسبا وقاسيا.

واليوم استهدفت روسيا بالصواريخ طويلة المدى عددا من المدن الأوكرانيةـ بينها العاصمة كييف، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق، مساء الأحد، إنه "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".