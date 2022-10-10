قتلى وجرحى في استهداف صاروخي على قلب مدينة كييف

هزت عدة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين فيما بدا أنها ضربات صاروخية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط قتلى وجرحى، مناشدا شعبه البقاء في الملاجئ.

وقال في بيان عبر حسابه على تلغرام: "في اليوم الـ 229 للحرب الشاملة يحاولون تدميرنا ومسحنا عن وجه الأرض".

وفي وقت سابق، قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، إن الانفجارات وقعت في منطقة شيفتشينكو وسط كييف، التي تضم البلدة القديمة التاريخية بالإضافة إلى الكثير من المصالح الحكومية.



وتأتي الانفجارات في كييف والمدن الأوكرانية غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ "هجوم إرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، مساء الأحد، إنه "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

تركز القتال مؤخرا في المناطق الواقعة شمالي شبه جزيرة القرم، ومن بينها إقليم زابوريجيا، حيث أطلقت ستة صواريخ مساء السبت من المناطق التي تحتلها روسيا هناك.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الهجوم الذي دمر الجسر الضخم الذي يربط روسيا بأراضي شبه جزيرة القرم بـ "العمل الإرهابي" دبره جهاز الخدمات الخاصة الأوكرانية.