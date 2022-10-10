هيئة الأركان الأوكرانية تعلن أن روسيا استخدمت 84 صاروخا و24 مسيرة بالهجمات الأخيرة

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الاثنين، استخدام روسيا لـ 84 صاروخا موجها و24 طائرة مسيرة في هجماتها التي شنتها صباح اليوم على مناطق مختلفة في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأركان الأوكرانية حول تفاصيل الهجمات الروسية صباح الاثنين.

وقال البيان: "استخدمت روسيا 84 صاروخا موجها و24 مسيرة 13 منها من طراز "شاهد-136" إيرانية الصنع".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 56 هدفًا بينها 13 مسيرة و43 صاروخا موجها.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.