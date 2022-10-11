إجلاء حي كامل في فرانكفورت بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

قامت السلطات الألمانية بإخلاء حوالي 20 ألف شخص في حيّ بمدينة فرانكفورت مؤقتاً بعد العثور على قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية، ريثما يتم تعطيل مفعولها وتفكيكها.

وقالت فرق الإطفاء في فرانكفورت إنّ القنبلة الأميركية عُثر عليها صباح الإثنين في ورشة بناء في حيّ بوكنهايم الذي يضمّ على وجه الخصوص حرماً جامعياً.

وأوضحت أنّها طلبت من سكّان الحيّ إخلاءه قبل صباح الأربعاء إلى حين تفكيك القنبلة.

وأضافت "يجب على حوالى 20 ألف شخص إخلاء منازلهم بحلول الأربعاء في التاسعة صباحاً".

ورغم مرور 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتمّ اكتشافها باستمرار في حفريات ورش البناء.

وفي 2017، اضطر 65 ألف شخص في فرانكفورت لإخلاء منازلهم مؤقتاً بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء بالقرب من محطة ميونيخ للقطارات في جنوب البلاد، ممّا أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح وتعطّل حركة السكك الحديدية لبعض الوقت.