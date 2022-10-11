تقرير أممي: ثلث سكان أوكرانيا نزحوا منذ بدء الحرب

أفاد تقرير للأمم المتحدة، بأن ثلث سكان أوكرانيا نزحوا من بلادهم منذ بداية الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكر التقرير، الذي أعده خبراء حقوق إنسان لدى الأمم المتحدة، أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين من النساء والأطفال، والمسنين والمعاقين يعيشون في ظروف غير آمنة.

وشدد التقرير على ضرورة توفير الحماية والأمان للاجئين الأطفال بشكل خاص.

في سياق متصل، ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، أن آلاف العوائل الأوكرانية تفتقر لشبكة الكهرباء، بسبب انقطاع الشبكة عنهم نتيجة القصف الروسي على المناطق السكنية.