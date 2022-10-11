وزارة الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة مستمرة في قصف البنية التحتية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قواتها المسلحة مستمرة في قصف البنية التحتية للجيش والطاقة في أوكرانيا.

وأوضح متحدث الوزارة إيغور كوناشينكو في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو: "اليوم نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي هجمات واسعة النطاق بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد منشآت الإدارة العسكرية ونظام الطاقة في أوكرانيا".

وأضاف: "تم تحقيق الأهداف من تلك الضربات، كما تمت إصابة جميع الأهداف المحددة"، دون أن يحدد مواقعها.

وأشار كوناشينكوف أنهم أحبطوا محاولة هجوم مضاد من الجيش الأوكراني قرب مدينة كوبيانسك ونهر زيريبتس ومنطقة زاباروجيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين، إن أهدافا في أوكرانيا تعرضت للقصف، ردا على انفجار جسر كيرتش السبت الماضي، إضافة إلى هجمات إرهابية أخرى نفذتها الاستخبارات الأوكرانية، حسب تعبيره.

ولم تعلن كييف مسؤوليتها بشكل صريح عن تفجير الجسر، لكن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، قال إن التفجير كان "مجرد البداية".