أذربيجان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، إنها استدعت القائم بالأعمال الأمريكي هوغو جيوفارا، للاحتجاج على إطلاق نار تجاه سيارة دبلوماسية تابعة لها في واشنطن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سيارة تابعة لسفارتها في واشنطن تعرضت لإطلاق نار في وقت مبكر من يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكر البيان أنها استدعت القائم بالأعمال الأمريكي، وأعربت عن "القلق الشديد وعدم الرضا بشأن الحادثة".

وجاء في البيان: "تدين أذربيجان بشدة الأعمال الإجرامية القائمة على كراهية القوى الراديكالية في الدول الأجنبية الموجهة ضد أفراد البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية وممتلكاتهم".

وطالبت الخارجية الأذربيجانية الجهات المسؤولة بمنع مثل هذه "الاستفزازات" في بلدانها وممارسة واجباتها "بمسؤولية كاملة"، مشددة على أن "ضمان أمن بعثاتها الدبلوماسية في الدول الأجنبية هو واجب الدولة المضيفة".

وأكدت ضرورة إجراء "تحقيق مناسب"، وضمان أمن سفارتها ودبلوماسييها "على المستوى المناسب"، مشيرة أن "السفارة اتصلت فوراً بالسلطات الأمريكية ذات الصلة وقدمت لها صوراً من كاميرا المراقبة".

ولم يورد بيان الخارجية الأذربيجانية مزيداً من التفاصيل بشأن حادثة إطلاق النار المذكورة.