أوكرانيا تتصدر جدول أعمال وزراء دفاع الناتو

اجتمع في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث تتصدر المسألة الأوكرانية جدول أعمالهم.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في بيان صادر عنه قبيل انطلاق الاجتماع المستمر ليومين، إن اليوم الأول من الاجتماع سيشهد انعقاد جلسة لمجموعة الاتصال الأوكرانية، ويشارك فيه أيضا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.

وأشار إلى أنهم سيوجهون رسالة عبر الاجتماع مفادها أن "دعم الناتو القوي لأوكرانيا سيتواصل".

وأضاف البيان أنهم سيبحثون أيضا خلال الاجتماع، سبل زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، مشددا على أن أولويتهم هي تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي.

وأوضح أن الهجمات الروسية "الرهيبة" على أوكرانيا، تتطلب تزويد الأخيرة بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يبحث وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي حماية البنى التحتية في البلدان الأعضاء، ومستقبل بعثات الحلف في العراق وكوسوفو، إلى جانب المشاركة في اجتماع مجموعة التخطيط النووي للناتو، بحسب أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.