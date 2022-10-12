روسيا تعلن القبض على 8 مشتبه بهم في تفجير جسر القرم

قال جهاز الأمن الاتحادي للروسي، الأربعاء، إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر جسر القرم السبت الماضي.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريلو بودانوف بتدبير هذا الانفجار.

ونقلت مصادرعن جهاز الأمن أنه حتى صباح الأربعاء، "تم اعتقال 5 مواطنين روس وأوكرانيين اثنين وأرميني، شاركوا في التحضير للهجوم" على جسر كيرتش السبت الماضي.

وأشارت إلى أن جهاز الأمن "حدد ما لا يقل عن 12 مشتبها بهم في التحضير للعمل الإرهابي".

وأوضحت المصادر أن 3 أوكرانيين وجورجيين اثنين وأرمينيا شاركوا في ترتيب إيصال المتفجرات من بلغاريا إلى جورجيا ثم إلى أرمينيا.

وبيّن جهاز الأمن أن أوكرانيا و5 روس قاموا بإعداد وثائق لشركة وهمية في شبه جزيرة القرم لتسلم المتفجرات.

وخلال تصريحات الأحد، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق أضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حصل بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.

ولم تعلن كييف مسؤوليتها بشكل صريح عن تفجير الجسر، لكن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، قال إن التفجير كان "مجرد البداية".

وصباح السبت، ألحق انفجار كبير نتج من شاحنة مفخخة أضرارا بجسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي تم ضمها في 2014.