أوروبا تهدد بتدمير الجيش الروسي حال ضرب أوكرانيا بالنووي

هدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيكون له رد عسكري قوي يتم فيه تدمير الجيش الروسي.

وأوضح بوريل في كلمة خلال مشاركته في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الرد على أي هجوم نووي ضد أوكرانيا لن يكون نوويا، ولكنه سيدمر الجيش الروسي.

وأضاف: "بوتين صرح بأنه لا يمزح في مسألة استخدام النووي ضد أوكرانيا، بوتين لا يتجرأ أن يمزح ويخادع في هذا الخصوص، بل على العكس فإن الدول الداعمة لأوكرانيا لا تمزح فالرد سيكون حاسما في حال استخدام موسكو النووي ضد كييف".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجّه الرئيس بوتين تهديدا "مستترا" باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.