علييف: قره باغ تحتاج 30 عاما و25 مليار دولار لإزالة الألغام الأرمينية

كشف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال مشاركته في قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا أن قره باغ بحاجة إلى 30 عاما و25 مليار دولار، من أجل تطهير الألغام الأرمينية في الإقليم.

وأفاد أنه بحسب تقديرات الخبراء الدوليين، فإن أراضي قره باغ بحاجة إلى 30 عاما، و25 مليار دولار من أجل تطهيرها من الألغام الأرمينية.

وقال إن بلاده تمكنت من تحرير إقليم قره باغ بعد 30 عاما من الاحتلال الأرميني.

وأوضح أن الجيش الأرميني ارتكب جرائم حرب بشكل ممنهج ضد المدنيين في حرب قره باغ الأولى.

وأشار إلى أن الأراضي الأذربيجانية تعتبر من أكثر الأراضي المزروعة بالألغام، موضحا أن التقديرات تشير إلى زراعة حوالي مليون لغم خلال الاحتلال الأرميني.

ولفت إلى أن أكثر من 250 أذربيجاني قُتلوا أو أُصيبوا في انفجار ألغام منذ انتهاء حرب قره باغ الثانية قبل حوالي عامين.

وأطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، بعد هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وأعلنت روسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.