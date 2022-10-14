الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من تصاعد التوتر في فلسطين

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن بالغ قلقه من مستويات العنف في القدس الشرقية ومختلف المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "قلقون للغاية من مستويات العنف في القدس الشرقية وفي مختلف المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص".

وأضاف: "تصاعد العنف لا يؤدي فقط إلى خسائر مأساوية في الأرواح بل يؤجج التوتر والعداوة أيضا".

وأكد على ضرورة أن يتخذ جميع الأطراف خطوات فورية للحد من التوتر ومنع المزيد من التصعيد.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون خلال عملية عسكرية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة اليوم الجمعة.

ومنذ عدة أشهر يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.