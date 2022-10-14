تقرير أوروبي يفضح تستر فرونتكس على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق اللاجئين

كشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد متورطة في التستر على ما يرتكبه خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية أوإعادتهم لعرض البحر.

وذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة، اطلع عليه موقع "بوابة حرية المعلومات"، ومجلة دير شبيغل في ألمانيا، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.

وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضًا في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة اللاجئين.

ووفقا للتقرير فإن مسؤولو فرونتكس ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.

وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.