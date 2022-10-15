القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

اندلاع حريق في محطة للطاقة بمدينة بيلغورود الروسية

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 15.10.2022 14:22
آخر تحديث في 15.10.2022 15:56
الأناضول (الأناضول)

اندلع حريق، السبت، في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية إثر قصف القوات الأوكرانية.

وأعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن اندلاع حريق في محطة طاقة المقاطعة نتيجة قصف قوات كييف.

وقال غلادكوف في منشورعلى تليغرام، إنه توجه إلى مكان اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن طاقة المحطة تبلغ 110 كيلوواطات.

وتابع: "سنسعى لإزالة آثار القصف بأسرع ما يمكن"، مؤكدا أنه سيتم تشغيل مصدر بديل للطاقة في غضون 4 ساعات.

وذكر غلادكوف أن الحريق الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة تم إخماده، وأن أنظمة المياه تعمل بشكل طبيعي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس الاتحاد الديمقراطي الكرواتي القومي في البوسنة إن الحكومة...
مختارات