اندلاع حريق في محطة للطاقة بمدينة بيلغورود الروسية

اندلع حريق، السبت، في محطة طاقة بمدينة بيلغورود الروسية إثر قصف القوات الأوكرانية.

وأعلن محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن اندلاع حريق في محطة طاقة المقاطعة نتيجة قصف قوات كييف.

وقال غلادكوف في منشورعلى تليغرام، إنه توجه إلى مكان اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن طاقة المحطة تبلغ 110 كيلوواطات.

وتابع: "سنسعى لإزالة آثار القصف بأسرع ما يمكن"، مؤكدا أنه سيتم تشغيل مصدر بديل للطاقة في غضون 4 ساعات.

وذكر غلادكوف أن الحريق الذي أسفر عن انقطاع الكهرباء في بعض أجزاء المدينة تم إخماده، وأن أنظمة المياه تعمل بشكل طبيعي.