الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 63 بالمئة من الحبوب المصدرة من أوكرانيا

كشف وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، أن 63 بالمئة من الحبوب التي صدرتها الموانئ الأوكرانية تم شحنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد كيريشتشي في كلمة الإثنين بمناسبة يوم الغذاء العالمي، أن 5.6 بالمئة فقط من الحبوب المنقولة عبر البحر الأسود تم إيصالها إلى الدول الأقل نموا.

وأضاف أن 24 بالمئة من الحبوب نقلت إلى آسيا و13 بالمئة نقلت إلى إفريقيا، بينما بلغت نسبة الحبوب المشحونة إلى أوروبا 63 بالمئة.

وذكر أن عمليات نقل الحبوب بدأت مطلع أغسطس/ آب الماضي بموجب اتفاقية إسطنبول، وأنه لغاية 15 أكتوبر/ تشرين الأول بلغ إجمالي الحبوب المنقولة للعالم 7.5 مليون طن.

ولفت إلى أن مسألة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية كانت على جدول أعمال اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وأضاف أن تركيا أكدت على ضرورة إبقاء ممر الحبوب مفتوحا للأشهر الأربعة المقبلة، بهدف تأمين سلاسل إمداد الغذاء وضمان الأمن الغذائي والسلام العالمي.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو من الشهر نفسه، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.