روسيا تقصف مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في ميناء أوكراني

قصفت طائرات مسيرة روسية مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في أحد موانئ المدينة الساحلية في ساعة متأخرة من مساء أمس، وفق ما أعلن أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية اليوم الاثنين .

والموانئ في ميكولايف في أوكرانيا، متوقفة عن الشحن في بداية الجتياح الروسي، لكن أوكرانيا تضغط لإعادة فتح الميناء لزيادة شحنات المواد الغذائية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وقال رئيس البلدية في ميكولايف "أصابت ثلاث طائرات مسيرة جزءا من أحد مرافق البنية التحتية الصناعية، مما أدى لإضرام النيران بخزانات تحتوي على زيت دوار الشمس".

وقع الهجوم قبل ساعات من انفجارات في العاصمة كييف بطائرات مسيرة إيرانية الصنع، تستخدمها روسيا بشكل متزايد للهجوم في عمق الأراضي الأوكرانية.

ونشرت خدمة الطوارئ في المنطقة صورا لخزانات ضخمة يتصاعد منها اللهب والدخان.