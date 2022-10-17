ضمن خطته لإدارة الطاقة.. الاتحاد الأوروبي يخطط لشراء الغاز بشكل جماعي

يخطط الاتحاد الأوروبي لتفعيل منصة أسستها المفوضية في أبريل/ نيسان الماضي، لشراء الغاز الطبيعي لدول التكتل جماعياً، للوصول إلى أسعار وصفقات مع الموردين أقل مما هي عليه في الوقت الحالي، مع استبعاد شركات الطاقة الروسية.

وأورد تقرير لوكالة بلومبرغ، الاثنين، أن المفوضية الأوروبية ستعرض في اجتماع لقادة التكتل يومي 20 - 21 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، شراء الغاز الطبيعي وفق عقود مشتركة لدول التكتل بنسبة 15% على الأقل من استهلاك الدول.

ولم تنجح المنصة الموحدة حتى اليوم في جمع دول التكتل كافة، إذ تضم في عضويتها مجموعة شركات للطاقة من 6 دول فقط، بينما بقية الدول الأعضاء قادت مفاوضات الاستيراد بشكل منفرد، وفق التقرير.

وذكرت الوكالة أن المفوضية تطمح إلى تأسيس اتحاد أوروبي لشركات الطاقة، لا يتضمن أي من شركات الطاقة الروسية.

وأكدت أن المفوضية تسعى من توحيد جهود الشراء، للتوصل إلى أسعار وصفقات مع الموردين أقل مما هي عليه في الوقت الحالي، ضمن خطط لإدارة ملف الطاقة.

إلا أنها ذكرت أن المنصة تشهد تحفظاً من جانب شركات الطاقة، التي ترى أن أسعار الغاز عالميا مرتفعة، وسيقلل فرص الاتحاد الأوروبي في شراء حصص من الغاز، بينما الطلب العالمي في ارتفاع.