كييف تتعرض لقصف روسي جديد بطائرات مسيرة انتحارية

تعرضت العاصمة الأوكرانية صباح اليوم لهجمات بطائرات مسيرة انتحارية محملة بالمتفجرات فيما تردد دوي الانفجارات في أنحاء المدينة.

عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، قال إن حي شيفتشينكو وسط العاصمة تعرض للقصف، وألحقت أضرارًا بالعديد من المباني.

لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. ولم تتضح على الفور الأهداف المقصودة للطائرات المسيرة، لكن الضربات الروسية الأسبوع الماضي أصابت البنية التحتية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

بث شهود عيان مقاطع مصورة لطائرات بدون طيار وهي تحلق فوق سماء الصباح المشرقة فوق كييف وما بدا وكأنها طلقات نارية لأشخاص يحاولون إسقاطها.

جاءت الانفجارات في نفس المنطقة الواقعة وسط كييف التي شهدت سقوط صاروخ قبل أسبوع على ملعب للأطفال بالقرب من المباني الرئيسية لجامعة كييف الوطنية.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه حريق في منطقة القصف، مع تصاعد دخان أسود في الصباح الباكر.

وسبق للقوات الروسية أن قصفت كييف بطائرات إيرانية مسيرة من طراز "شاهد"، وكتب أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور على (تيليغرام) أن روسيا استخدمت ما يسمى بالطائرات المسيرة الانتحارية بشكل متكرر في الأسابيع الماضية لاستهداف مراكز حضرية وبنى تحتية، من بينها محطات طاقة.

الضربات الروسية الأسبوع الماضي كانت الأولى التي تشهدها منطقة وسط كييف منذ عدة أشهر، وأعادت الوضع في العاصمة وباقي مناطق البلاد إلى الوراء مع اقتراب الحرب من شهرها التاسع.

يخشى خبراء ان تكون قصف اليوم بمثابة بداية لاستهداف المزيد من المراكز الحضرية في كييف.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربات التي وقعت الأسبوع الماضي جاءت ردا على تفجير جسر يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي.

وألقى بوتين باللوم على أوكرانيا في تدبير الانفجار الذي علق حركة المرور على الجسر وحد من قدرة موسكو على استخدام الجسر لإمداد القوات الروسية في المناطق المحتلة بجنوب أوكرانيا.

يأتي قصف كييف مع اشتداد القتال في المناطق الشرقية من دونيتسك ولوغانسك في الأيام الأخيرة، فضلا عن استمرار الهجوم المضاد الأوكراني في الجنوب بالقرب من خيرسون و زاباروجيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء الأحد، إن معارك عنيفة تدور حول مدينتي باخموت وسوليدار في منطقة دونيتسك.

تشكل منطقتا دونيتسك ولوغانسك الجزء الأكبر من الشرق الصناعي المعروف باسم دونباس، وكانتا منطقتين من أربع مناطق ضمتها روسيا في سبتمبر/أيلول في تحد للقانون الدولي.

في وقت سابق الأحد، قال النظام المدعوم من روسيا في منطقة دونيتسك إن أوكرانيا قصفت المبنى الإداري المركزي في ضربة مباشرة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.